Иран помогал хуситам наносить удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии — WSJ

Иран передавал йеменским хуситам разведывательную информацию и помогал наводить ракеты и беспилотники на цели в Саудовской Аравии. Благодаря этой поддержке группировка могла проводить более сложные атаки на нефтяные танкеры, энергетические объекты и аэропорты. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с данными саудовской разведки и сил, противостоящих хуситам в Йемене.

Поддержка Тегерана не ограничивалась поставками вооружения. Иран также передавал хуситам разведданные, помогал определять цели для ракетных ударов и атак дронами, а также способствовал совершенствованию боевой тактики группировки. Об этом изданию рассказали люди, ознакомленные с данными саудовской разведки и йеменского альянса, воюющего против хуситов. По их словам, благодаря иранской помощи боевики смогли организовать одни из самых мощных и сложных атак за всё время противостояния.

Среди целей хуситов — нефтяные танкеры, энергетическая инфраструктура и аэропорты Саудовской Аравии. Использование разведданных и помощь в наведении вооружения позволяют группировке более точно планировать удары.

Почему хуситы представляют угрозу для Саудовской Аравии

Иранская поддержка также помогла хуситам расширить своё влияние в Йемене. Группировка быстро захватывала новые территории и в настоящее время контролирует часть побережья Баб-эль-Мандебского пролива. Этот пролив имеет важное стратегическое значение. Он расположен на одном из ключевых морских маршрутов между Красным морем и Аденским заливом. Через этот район проходят суда, перевозящие товары и энергоресурсы. Поэтому угрозы судоходству могут повлиять не только на страны региона, но и на международную торговлю.

Хуситы неоднократно атаковали цели, связанные с Саудовской Аравией. Среди нападений, о которых говорится в материале WSJ, издание упоминает атаку в Эр-Рияде в минувшие выходные, в результате которой, по приведенным данным, погибли не менее 13 человек. Такие удары усиливают давление на Саудовскую Аравию, которая вынуждена защищать свою территорию, энергетические объекты и транспортные маршруты. В то же время военная поддержка хуситов дает Ирану возможность влиять на региональных соперников через союзную вооруженную группировку.

Иран использует хуситов для давления на соперников

Военное сотрудничество с хуситами помогает Тегерану укреплять свои позиции на Ближнем Востоке. Вместо того чтобы действовать только собственными силами, Иран может поддерживать группировку, которая нападает на его региональных противников. Это также затрудняет усилия президента США Дональда Трампа и американских партнеров из стран Персидского залива, стремящихся завершить войну с Ираном на выгодных для себя условиях.

Бывший руководитель иранского отделения израильской военной разведки Денни Цитринович считает, что сотрудничество между Тегераном и хуситами носит тесный оперативный характер. «Связь на оперативном уровне очень, очень прочная», — отметил он. По словам Цитриновича, Иран заинтересован в военных успехах хуситов, ведь их атаки наносят ущерб Саудовской Аравии. Кроме того, угрозы для нефтяной инфраструктуры и морских перевозок могут влиять на мировой рынок энергоносителей и способствовать росту цен на нефть.

Эксперт подчеркивает, что отношения между сторонами не стоит рассматривать лишь как сотрудничество покровителя с группировкой, которая зависит от его помощи. По его мнению, это стратегическое партнерство, в котором обе стороны преследуют собственные интересы.

Таким образом, по информации WSJ, иранская поддержка усиливает возможности хуситов наносить удары по целям в Саудовской Аравии. В то же время такое сотрудничество дает Тегерану дополнительный инструмент давления на региональных соперников и создает риски для безопасности судоходства и энергетических маршрутов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 9 октября в Ашхабаде (Туркменистан) заявил, что мирные переговоры с Тегераном могут быть успешными только без давления и угроз.

Саудовская Аравия обвинила Иран в подстрекательстве хуситов к эскалации противостояния с королевством. Заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии по вопросам публичной дипломатии Райед Кримли заявил, что Тегеран продолжает вооружать, обучать и поддерживать эту группировку, сообщает Dawn.

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