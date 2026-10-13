Кандидат в президенты Франции от левоцентристских сил Рафаэль Глюксманн раскритиковал решение Дональда Трампа ослабить ограничения на экспорт российского дизельного топлива. По его мнению, этот шаг выгоден Кремлю и ослабляет позиции Европы.

«Во главе Соединенных Штатов стоит человек, который является либо полезным идиотом, либо агентом, подрывающим силу и свободу Европы», — заявил Глюксманн.

Политик также предупредил, что победа лидера ультраправых Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в 2027 году станет, по его убеждению, победой для российского диктатора Владимира Путина и шагом к «поражению европейского континента».

Глюксманн позиционирует себя как кандидата, готового противостоять влиятельным мировым лидерам, в частности Си Цзиньпину, Путину и Трампу.

Источник: Politico