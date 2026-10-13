Кандидат у президенти Франції назвав Трампа загрозою для Європи та ідіотом

Кандидат у президенти Франції від лівоцентристських сил Рафаель Глюксманн розкритикував рішення Дональда Трампа пом’якшити обмеження на експорт російського дизельного палива. На його думку, цей крок вигідний Кремлю та послаблює позиції Європи.

«На чолі Сполучених Штатів стоїть людина, яка є або корисним ідіотом, або агентом, що підриває силу та свободу Європи», — заявив Глюксманн.

Політик також попередив, що перемога лідерки ультраправих Марін Ле Пен на президентських виборах у Франції 2027 року стане, на його переконання, перемогою для російського диктатора Володимира Путіна та кроком до «поразки європейського континенту».

Глюксманн позиціонує себе як кандидата, готового протистояти впливовим світовим лідерам, зокрема Сі Цзіньпіну, Путіну та Трампу.

Джерело: Politico