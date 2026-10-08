Китайское государственное телевидение CCTV заявило, что иностранный военный корабль якобы потерял электропитание, ход и работу радара во время слежения за китайским эсминцем «Цзуньи» в Южно-Китайском море. Название корабля, дату и точное место этого эпизода не раскрыли, сообщает South China Morning Post.

Заявление китайского телевидения

По версии CCTV, иностранное судно вело «агрессивное близкое слежение» за эсминцем ВМС Народно-освободительной армии Китая типа 055 во время его обычных учений. Офицер «Цзуньи» Чжан Цзюнь рассказал, что китайский корабль увеличил скорость, вынудив преследовавшее его судно также ускориться.

По словам Чжана, во время противостояния на иностранном корабле пропало электропитание, радар перестал передавать сигнал, а навигационные огни погасли. Он утверждает, что это продолжалось почти полчаса, тогда как «Цзуньи» продолжал работать в обычном режиме.

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Подобные инциденты в ВМС США

Описанный китайской стороной случай имеет определенное сходство с сообщениями об авариях американских эсминцев в этом году. В то же время нет доказательств, что корабль, о котором сообщило CCTV, был американским или что инциденты с кораблями США были связаны с действиями китайских ВМС.

28 апреля эсминец USS Higgins класса Arleigh Burke, базирующийся в Йокосуке в Японии, столкнулся с неисправностью электросистемы. Седьмой флот США заявлял, что корабль потерял электропитание, а затем восстановил питание и силовую установку. Первоначальные данные указывали на электрическую неисправность, которая могла вызвать искры или задымление. Корабль четыре дня оставался без обычного электропитания, после чего его отбуксировали в филиппинский залив Субик для ремонта.

Официальные заявления США не связывали неисправность USS Higgins с какой-либо миссией или встречей с китайскими военными кораблями.

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