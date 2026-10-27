Кремль преследует оппонентов не только в России — доклад ООН

Российские власти используют законы о национальной безопасности для преследования журналистов, правозащитников, антивоенных активистов и других критиков Кремля. При этом давление не ограничивается территорией России: людей за рубежом могут объявлять в розыск, добиваться их экстрадиции и создавать проблемы их родственникам.

Российские власти всё чаще представляют защиту прав человека как угрозу государству. По словам Марианы Кацаровой, журналистов, юристов, правозащитников, представителей коренных народов, ЛГБТ-сообщества и антивоенных активистов обвиняют в измене и называют врагами страны. Кацарова подчеркивает, что война против Украины и репрессии внутри России тесно связаны. Власти используют войну как повод для усиления контроля над обществом, а преследование критиков помогает устранять тех, кто открыто выступает против их политики. «Репрессии внутри страны сняли ограничения для агрессии за рубежом. Теперь война оправдывает усиление репрессий внутри страны. Репрессии внутри страны и агрессия за рубежом — это единая политика», — заявила специальный докладчик.

Согласно приведенным в материале данным, по состоянию на сентябрь 2026 года в России 4968 человек подверглись уголовному преследованию по политическим мотивам. Из них 2178 находились под стражей. В то же время средние сроки заключения увеличились: если в 2021 году они составляли менее семи лет, то теперь достигают примерно 11 лет. Растёт и количество дел о государственной измене и шпионаже. В 2025 году по таким делам было вынесено 468 обвинительных приговоров — на 30% больше, чем годом ранее. А в российский реестр «террористов и экстремистов» внесли уже около 22 тысяч человек.

Под давлением оказываются и организации, документирующие нарушения прав человека. Верховный суд России признал экстремистской организацией правозащитный центр «Мемориал», удостоенный Нобелевской премии мира. В этот список также попал OVD-Info — проект, отслеживающий политические преследования в России.

Кремль преследует оппонентов за пределами России

Особое внимание в докладе уделили транснациональным репрессиям. Так называют преследование людей за рубежом со стороны их государства происхождения. В случае с Россией речь идет о давлении на журналистов, правозащитников, оппозиционеров и антивоенных активистов, покинувших страну. По словам Кацаровой, российские власти используют для этого не только угрозы и слежку. Среди инструментов — заочные приговоры, запросы на экстрадицию, розыск через международные механизмы и внесение людей в списки «террористов и экстремистов».

Количество заочных приговоров в России резко возросло. Если в 2022 году их было четыре, то в 2025-м — уже 157. Отдельное беспокойство вызывает использование механизмов Интерпола. Российские власти могут направлять запросы о розыске или добиваться выдачи людей, которых обвиняют в преступлениях. Если такие запросы имеют политическую подоплеку, они могут создать серьезные проблемы для тех, кто пытается жить за границей.

Последствия могут выходить далеко за пределы судебных дел. Информация из российских списков попадает в базы данных, которыми пользуются иностранные банки и финансовые учреждения для проверки клиентов. Из-за этого люди могут столкнуться с дополнительными проверками или ограничениями в финансовых операциях. Кацарова также обратила внимание на законодательство, которое усиливает давление на россиян, живущих за рубежом и критикующих власть. По её оценке, такие правила ограничивают возможности людей участвовать в общественной жизни. При этом под преследование могут попасть и их родственники, оставшиеся в России.

Под давлением оказываются даже дети

Еще один раздел доклада посвящен милитаризации детей в России. По данным, приведенным Кацаровой, в российских школах увеличилась доля учебного времени, отведенного на базовую военную подготовку. С сентября 2026 года она, согласно приведенным данным, выросла примерно с 20% до 50%. Кроме того, почти 1100 детей внесли в российский реестр «террористов и экстремистов». Большинство из них оказались там после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В России уголовная ответственность за ряд преступлений террористического характера наступает уже с 14 лет. Это означает, что несовершеннолетние также могут оказываться в центре уголовных дел, связанных с безопасностью и экстремизмом.

ООН призывает привлекать виновных к ответственности

Кацарова заявила, что пытки и жестокое обращение с заключёнными в России остаются распространённой и системной проблемой. Она также сообщила, что с 2022 года в местах лишения свободы умерли по меньшей мере 55 политических заключённых. Еще один вопрос, на который обратила внимание докладчица, — выход России из Европейской конвенции по предотвращению пыток. Согласно приведенным в докладе данным, он должен вступить в силу 1 ноября 2026 года.

Кацарова призвала международное сообщество не ждать политических перемен в Москве, а уже сейчас работать над привлечением виновных к ответственности. «Привлечение к ответственности не может ждать смены власти в Москве», — подчеркнула она. Среди рекомендаций докладчицы — сохранять доказательства нарушений для будущих судебных процессов, применять принцип универсальной юрисдикции и вводить санкции против должностных лиц, причастных к преследованиям.

Она также призвала государства тщательно проверять запросы России о розыске и экстрадиции, а при наличии политических мотивов — отказывать в их исполнении. По мнению Кацаровой, это необходимо для того, чтобы люди, спасшиеся от преследований, не оказались вновь под угрозой. Доклад Марианы Кацаровой был рассмотрен в рамках работы Совета ООН по правам человека. В нем транснациональные репрессии России описаны как проблема, затрагивающая не только права отдельных людей, но и безопасность тех государств, где они ищут защиты. Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в России Мариана Кацарова, представляя доклад Генеральной Ассамблее ООН.

Независимая международная комиссия Генеральной Ассамблеи ООН по расследованию преступлений во время войны в Украине в своём докладе обвинила российские силы в преступлениях против человечности из-за системных ударов по энергетике, а также классифицировала вербовку иностранных граждан в ряды армии РФ как торговлю людьми.

Независимая международная комиссия ООН пришла к выводу, что систематические российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины являются военными преступлениями и преступлениями против человечности.

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