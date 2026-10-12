Кубилюс призвал ЕС разработать независимую мирную стратегию для Украины, не рассчитывая на США

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Европейскому Союзу больше не следует полагаться на администрацию США в вопросе установления мира в Украине. Он призвал ЕС совместно с Украиной разработать и реализовать независимую мирную стратегию.

Еврокомиссар отметил, что до сих пор Европейский Союз был единственным значимым финансовым донором Украины, при этом рассчитывая на помощь американского политического руководства в достижении мира.

«До сих пор ЕС был единственным значимым финансовым донором Украины, но рассчитывал на то, что политическое руководство США поможет установить мир в Украине», — отметил Кубилюс.

По мнению еврокомиссара, Европа должна взять на себя инициативу в определении дальнейших шагов для достижения мира. Он подчеркнул необходимость самостоятельного подхода Евросоюза к этому вопросу в сотрудничестве с Украиной.

«Настало время, когда ЕС вместе с Украиной должен разработать и воплотить в жизнь независимую мирную стратегию», — подчеркнул Андрюс Кубилюс.

Об этом Андрюс Кубилюс написал в соцсети X.

Ранее Москва заявила, что новые санкции Японии якобы отдаляют перспективу мирного урегулирования войны в Украине.

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Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, одновременно заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

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