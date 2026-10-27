На горе Триглав, высочайшей вершине Словении, исчез последний ледяной участок одноимённого ледника. Фотографии склона, сделанные до и после снегопада в этом месяце, подтвердили, что льда там больше не осталось, сообщает The Guardian.

В конце лета основной остаток ледника имел размер всего в несколько метров. За последние пять лет лёд растаял до нескольких изолированных участков. Этот период включал три самых жарких года в Европе за всю историю наблюдений.

Сокращение ледника продолжалось десятилетиями

Согласно историческим фотографиям и документам, в середине XIX века ледник Триглав занимал около 40 гектаров. К 1946 году, когда учёные провели первые систематические измерения, его площадь сократилась до 14 гектаров.

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В 1983–2003 годах ледник потерял 93% площади поверхности и сократился до менее чем одного гектара. Директор Географического института имени Антона Мелика Матия Зорн, который впервые проводил измерения на леднике в 2001 году, отметил, что темпы таяния удивляли его даже в последние десятилетия существования ледника. В 2002 году исследователи взяли керн льда глубиной около пяти метров, а уже в следующем году на том же месте была скала.

Символ для Словении

По словам Зорна, Триглав занимает центральное место в словенской национальной идентичности, а исчезновение ледника означает утрату важного источника данных и индикатора изменения климата. Триглав изображён на флаге Словении, а восхождение на вершину считают важной частью культурной жизни страны.

Из-за отступления ледника обнажились новые вертикальные шахты, а в пещерах под Триглавом учёные обнаружили лёд. Другой ледник на горе Скута также сократился и истончился, однако его остаток лучше затенён и, по оценке исследователей, может сохраниться ещё несколько лет.

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