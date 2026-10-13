Парламент Бурунди продлил на четыре года мандат национальной Комиссии по установлению истины и примирению и переназначил всех 13 ее членов. По данным The Rio Times, решение приняли во время совместного заседания обеих палат парламента в Бужумбуре 9 октября, а Сенат объявил о нем 12 октября.

Решение парламента

Национальная ассамблея и Сенат, как сообщил Сенат, единогласно одобрили продление полномочий комиссии, не обнародовав количество голосов. Ее президентом остался Пьер Клавер Ндайикарие. Заседание состоялось во Дворце конгрессов в районе Кигобе в Бужумбуре.

Председатель Национальной ассамблеи Гелаз Даниэль Ндабирабе заявил, что обновленная комиссия будет способствовать укреплению мира и примирению. Председатель Сената Жерве Ндиракубка сообщил, что парламентарии оценили результаты ее работы и призвали продолжить рассмотрение земельных претензий.

Работа комиссии и споры

Комиссия была предусмотрена Арушским мирным соглашением 2000 года и создана в 2014 году. Она документирует массовые убийства, политическое и этническое насилие, а также дела об отобранной земле в колониальный и постколониальный периоды истории Бурунди. Комиссия также проводит эксгумацию массовых захоронений и собирает свидетельства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В декабре 2021 года комиссия представила парламенту вывод, согласно которому убийства 1972 года были геноцидом против хуту. Этот вывод оспаривается. Президент Бурунди Эварист Ндайишимие в мае 2022 года заявлял, что называть те события геноцидом было преждевременно.

Критика общественных организаций

Общественные организации и объединения, защищающие интересы жертв тутси, обвиняют комиссию в избирательном освещении прошлого и неравном отношении к жертвам. Форум по укреплению гражданского общества Бурунди в своем анализе предостерег, что избирательная историческая память может усилить общественные разделения.

Критики настаивают на беспристрастном рассмотрении насилия 1965, 1972, 1988, 1993 и 2015 годов. В то же время Ндайикарие сообщал о ложных заявлениях в отдельных делах об отобранной земле и пообещал в ближайшее время обнародовать первые решения по земельным спорам.

Читай нас в