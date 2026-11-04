Поражение Трампа на выборах не гарантирует Украине лучших времен

Демократы одержали победу на промежуточных выборах в Конгресс США и получили контроль над обеими палатами. Это ослабляет позиции президента Дональда Трампа внутри страны, но не означает, что его политика в отношении Украины немедленно изменится. Как пишет CNN, Киев может извлечь определенные выгоды из результатов голосования, однако Белый дом по-прежнему оказывает значительное влияние на внешнюю политику США.

Результаты промежуточных выборов в США могут повлиять не только на внутреннюю политику страны, но и на её отношения с другими государствами. Особое внимание к голосованию привлекла война России против Украины. Ведь ослабление позиций Дональда Трампа может изменить расстановку сил в Вашингтоне и повлиять на дальнейшие решения относительно поддержки Киева.

Как отмечают журналисты издания, на протяжении почти двух лет Трамп отходил от привычных принципов американской внешней политики. Из-за этого союзники США и страны, находящиеся в конфронтации с Вашингтоном, оказались в условиях неопределенности. Теперь, после поражения республиканцев на выборах, они пытаются понять, как будет действовать президент: будет ли он вынужден искать компромиссы с оппонентами или, наоборот, попытается еще активнее продвигать свой курс. «Демократы получат новые инструменты для противодействия Трампу. Но у него по-прежнему остается значительная свобода действий за рубежом», — отмечают авторы CNN.

Что результаты выборов означают для Украины

По оценке CNN, в Киеве начали готовиться к периоду после президентства Трампа еще до объявления результатов промежуточных выборов. В последние месяцы отношения Владимира Зеленского с американским президентом заметно ухудшились. Журналисты напоминают, что Трамп требовал смены украинского лидера, продвигал энергетические соглашения, которые могли быть выгодны России, а также ограничивал доступ Украины к американским технологиям и разведывательной информации. На этом фоне поражение республиканцев может стать для Киева позитивным сигналом.

В то же время в первые часы после объявления результатов украинские власти не спешили с официальными комментариями. CNN с иронией описывает реакцию Киева на избирательную кампанию в США:

«Когда в среду начало светать, официальных комментариев из Киева было мало. Зеленский, возможно, радовался мемам о себе, сидел с пивом и попкорном перед телерепортажем о промежуточных выборах в США, которые сделали работу за него», — пишет издание.

Однако журналисты предупреждают: победа демократов не означает, что отношения Украины с США автоматически улучшатся. Киеву и впредь придется работать с администрацией Трампа, в частности в вопросах военного сотрудничества. Президент США сохраняет широкие полномочия во внешней политике, поэтому результаты выборов в Конгресс не лишают его возможности влиять на решения в отношении Украины.

Есть и другой риск. По мнению авторов материала, Владимир Путин может попытаться использовать время, оставшееся до окончания президентских полномочий Трампа, чтобы добиться новых военных успехов в Украине.

В Москве могут рассчитывать, что после изменения политической ситуации в США, особенно в преддверии президентских выборов 2028 года, позиция республиканцев вновь приблизится к традиционной поддержке Украины. Поэтому Россия может попытаться воспользоваться нынешним периодом, пока Трамп сохраняет значительное влияние на американскую политику.

Как демократы победили на выборах

Как сообщал УНИАН, Демократическая партия одержала победу на промежуточных выборах в Конгресс США и получила контроль над обеими палатами, отобрав большинство у республиканцев. В ходе кампании демократы сосредоточились на темах коррупции, роста цен и критики политики Дональда Трампа. Важную роль также сыграла поддержка избирателей в конкурентных округах и среди латиноамериканского населения.

Голосование принесло и несколько исторических результатов. В частности, демократы победили в штатах, которые традиционно поддерживали республиканцев. Также среди избранных политиков — первая темнокожая женщина-губернатор, первый открытый гей-сенатор и первый сенатор-мусульманин.

Таким образом, результаты выборов ослабляют позиции Трампа внутри США и дают демократам больше возможностей влиять на его решения. Но для Украины это пока не гарантирует изменений в военной помощи или внешнеполитическом курсе Вашингтона. Многое будет зависеть от того, как президент воспользуется своими полномочиями и насколько активно демократы будут противодействовать его политике. Об этом говорится в материале CNN.

Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса США по итогам промежуточных выборов во вторник. В то же время подсчет голосов в некоторых округах еще продолжался: нераспределенными оставались 68 мест в Палате представителей, в частности внимание было приковано к результатам на Аляске и в Миссисипи.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон решил покинуть свой пост после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. Его решение может вызвать борьбу за лидерство среди республиканцев, которые теперь окажутся в меньшинстве в нижней палате Конгресса.

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