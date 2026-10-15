Премьер-министр Великобритании пообещал наладить связи с США ради поддержки Украины

В Великобритании стремятся помочь Украине наладить отношения с Соединёнными Штатами. Премьер-министр страны пообещал «навести мост» между сторонами, чтобы сохранить американскую поддержку Украины. Это происходит на фоне так называемого энергетического перемирия с Россией, которое Москва нарушает.

Бернем обвинил Россию

Бернем обвиняет Россию в прекращении «энергетического перемирия», пишет издание.

Ограниченное «перемирие» инициировал президент США Дональд Трамп из-за взаимных ударов Москвы и Киева по нефтегазовым объектам.

«Президент Трамп призвал к прекращению огня в энергетике; президент Зеленский сказал, что немедленно этим займется», — заявил премьер-министр.

Бернем отметил, что Россия в последние дни бомбардировала энергетическую инфраструктуру в Украине.

«Таким образом, для всего мира вновь стало совершенно ясно, кто является агрессором в этом конфликте», — говорит он.

«Мост» с США

Премьер-министр признал, что это были «несколько тяжелых дней» для президента Украины Владимира Зеленского. 14 октября украинский лидер посетил Великобританию, где заявил, что чувствует себя «преданным Трампом».

Бернем пообещал «построить этот мост» с США, чтобы обеспечить постоянную поддержку Украины и объединить «партии вокруг» Зеленского.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Энди Бернема журналистам, передает Sky News.

Премьер-министр Великобритании пообещал, что Зеленский не вернётся из Лондона без помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский провел аудиенцию с королем Великобритании Чарльзом III.

Украинские переговорщики пригласили специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на встречу в Брюсселе в ближайшие дни. По данным источников, в ней также должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина ожидает положительных решений о поддержке от международных партнеров. В частности, запланированы переговоры с ЕС, Данией, Литвой и Великобританией.

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