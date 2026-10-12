Прокуратура Вены официально назвала причину задержания журналиста Ткача — Reuters

Прокуратура Вены сообщила, что задержание украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко 8 октября в Австрии не связано с их профессиональной деятельностью.

По данным австрийских правоохранительных органов, журналистов считали членами группы украинских шпионов, поскольку они оказались в том же месте и вели наблюдение за объектом таким же образом, как и двое других мужчин, подозреваемых в шпионаже.

Показания свидетелей заставили австрийскую прокуратуру предположить, что журналисты входят в одну группу с подозреваемыми. После установления личностей и выяснения всех обстоятельств Ткача и Бондаренко освободили из-под стражи без предъявления каких-либо обвинений.

Источник: Reuters.

Венская прокуратура не подтвердила подозрение в шпионаже в отношении журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача.

Украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача, задержанного в Австрии 8 октября, отпустили.

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