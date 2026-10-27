Румыния вызвала посла РФ в связи с диверсией на оружейном предприятии

Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла и выразило ему решительный протест в связи с диверсией на промышленной площадке Carfil в городе Брашов. По данным румынских спецслужб, за поджогом, произошедшим 14 сентября, стояла сеть, координируемая из России. Бухарест также осудил российские удары по коммерческим судам в Черном море.

Во вторник, 27 октября, Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России в Бухаресте. Причиной послужила диверсия на промышленной площадке Carfil в Брашове, где 14 сентября произошел пожар. Румынская сторона передала Москве официальный протест и заявила, что собранные в ходе расследования доказательства указывают на ответственность России. «Министерство иностранных дел Румынии сегодня вызвало посла России, чтобы выразить решительный протест в связи с диверсией, произошедшей 14 сентября в Брашове. Доказательства подтверждают ответственность России за эту недопустимую гибридную атаку», — написал Некулеску.

В Бухаресте считают, что этот инцидент представляет угрозу национальной безопасности и является частью более широкой кампании диверсионных операций в Европе. Румынская сторона назвала такие действия недопустимыми и подчеркнула, что они могут угрожать безопасности граждан и работе важных промышленных объектов.

Что известно о диверсии в Брашове

О причастности российской сети к пожару 26 октября сообщили Румынская служба информации и Управление по расследованию организованной преступности и терроризма. По данным спецслужб, речь идет о сети, которую координировали из России и которая могла планировать диверсии не только в Румынии, но и в других европейских странах. Пожар произошел на промышленной площадке в Брашове, недалеко от предприятия CARFIL SA. Оно входит в состав ROMARM — государственной компании, объединяющей румынские предприятия оборонной промышленности.

В ходе расследования румынские правоохранители установили трех подозреваемых — двух граждан Беларуси и одного гражданина Украины. По данным следствия, они могли действовать в рамках сети, координируемой из России. Двух подозреваемых задержали в Германии, третьего нашли в Польше. Румынская сторона начала процедуры по их экстрадиции в страну.

По информации спецслужб, возможные цели сети не ограничивались одним объектом. Среди них могли быть государственные и частные предприятия по производству оружия, а также другие объекты военного и промышленного значения. Расследование продолжается, поэтому окончательные выводы о роли подозреваемых должен сделать суд.

Бухарест также осудил атаки на суда в Чёрном море

Во время встречи с российским послом Румыния подняла и вопрос безопасности судоходства в Черном море. По словам Некулеску, Бухарест осудил систематические российские удары по коммерческим судам, которые создают угрозу для экипажей и гражданского судоходства. Румынская сторона подчеркнула, что такие атаки нарушают международное право и ставят под угрозу свободу навигации. Черное море имеет важное значение для международной торговли, в частности для перевозки зерна и других товаров. Поэтому опасность для торговых судов влияет не только на страны региона, но и на международные логистические маршруты.

В Бухаресте также заявили, что удары по гражданскому судоходству ухудшают ситуацию с безопасностью во всем Черноморском регионе. Румыния, являющаяся членом НАТО и Европейского Союза, следит за этими угрозами и сотрудничает с партнерами для защиты своей территории и критически важной инфраструктуры. В то же время обвинения в диверсии на предприятии Carfil основаны на данных румынских спецслужб и материалах следствия. Расследование в отношении подозреваемых продолжается. Об этом сообщил министр иностранных дел Румынии Дан Некулеску в соцсети X.

Румынская разведывательная служба заявила, что выявила сеть саботажа, которую, по её данным, координировала Россия — государство-агрессор. Спецслужба считает, что эта сеть может быть причастна к пожару, произошедшему в сентябре на промышленном объекте в центральной части Румынии, недалеко от государственной компании по производству вооружений.

Румынская разведка разоблачила сеть диверсантов, которых, по данным следствия, координировали из России. Их подозревают в причастности к попытке поджога оборонного завода Carfil в городе Брашов, произошедшей 14 сентября.

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