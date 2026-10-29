Румыния призвала НАТО усилить меры безопасности в Чёрном море

Премьер-министр Румынии Лука Никулеску обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте ухудшение ситуации с безопасностью в Чёрном море. Бухарест призывает союзников более внимательно следить за угрозами в регионе и совместно реагировать на рост напряженности. Стороны также обсудили свободу судоходства и дальнейшую поддержку Украины.

Премьер-министр Румынии Лука Никулеску провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Главными темами стали ухудшение ситуации с безопасностью в Черном море и усиление гибридных угроз на восточном фланге Альянса. Румынский премьер поблагодарил генсека НАТО за недавно объявленные дополнительные возможности наблюдения и разведки в Черноморском регионе. По его словам, из-за обострения ситуации союзникам необходимо быть более бдительными и согласовывать свои действия. «Эскалация напряженности в нашем регионе требует повышенной бдительности союзников и решительной, скоординированной реакции», — подчеркнул Никулеску.

Речь идет не только о военной безопасности. Стабильность в Черном море важна и для торговых маршрутов, по которым перевозят зерно, нефть и другие грузы. Атаки на суда и портовую инфраструктуру создают риски для экипажей и затрудняют работу морского транспорта.

НАТО обсудило свободу судоходства и поддержку Украины

Марк Рютте также подтвердил, что в ходе беседы стороны обсудили безопасность морских путей и поддержку Украины. Свобода судоходства остается важным вопросом для стран региона, ведь от нее зависит работа торговых портов и международных маршрутов. Для Румынии ситуация в Чёрном море имеет особое значение. Страна является членом НАТО и имеет выход к морю, а значит, заинтересована в защите судоходства и безопасности восточного фланга Альянса.

Усиление наблюдения и разведки позволяет союзникам лучше отслеживать угрозы и оценивать ситуацию в регионе. В то же время конкретные дополнительные меры, о которых шла речь во время беседы, в сообщениях сторон подробно не раскрыты.

Черное море стало более опасным для торговых судов

Призывы Румынии прозвучали на фоне роста рисков для гражданского судоходства. По данным Financial Times, с начала 2026 года в Чёрном море подверглись нападению более 570 судов, а по меньшей мере 40 моряков погибли. Издание ссылается на данные компании по морской безопасности Ambrey и Международной морской организации. Особенно напряженной ситуация стала летом. По информации Ambrey, в период с июля по сентябрь атакам подверглись около 387 судов. Это более чем в пять раз превышает показатель предыдущего квартала. По оценке компании, около 90% атак на судоходство в течение последних 45 дней приходилось на Россию.

Опасность сказывается и на работе портов. По данным Financial Times, в сентябре через порты Большой Одессы прошло менее десяти судов, тогда как в июле их было около 400. Дополнительной проблемой стало удорожание страхования от военных рисков: по оценкам страховщиков, его стоимость может достигать 15% стоимости корпуса судна. Из-за рисков часть судовладельцев отказывается от рейсов в Чёрное море или ищет альтернативные маршруты. Это создаёт дополнительные трудности для украинского экспорта, в частности для поставок сельскохозяйственной продукции.

На этом фоне Румыния настаивает на усилении внимания НАТО к Черноморскому региону. Бухарест подчеркивает, что ответ на угрозы должен быть совместным, а безопасность морских путей и поддержка Украины остаются важными задачами для союзников. О беседе сообщил Никулеску в соцсети X. Отдельный пост опубликовал и Рютте.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила очередную атаку на коммерческое судно в Черном море у побережья Румынии и возложила ответственность за нее на Россию. В результате удара погиб моряк, ещё трое членов экипажа числятся пропавшими без вести.

Утром 23 октября в Чёрном море у побережья Румынии затонуло торговое судно «Khoryv», которое, по предварительным данным, могло быть поражено беспилотником. На борту находились 13 членов экипажа, в том числе 10 граждан Украины и трое граждан Азербайджана.

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