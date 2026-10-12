В США назвали истинную причину роста цен на нефть, не обвиняя Украину

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон объяснил, с чем связан рост мировых цен на нефть. Он назвал другую причину подорожания и не возложил ответственность за это на Украину.

Джонсон о ценах на топливо

Лидер республиканцев в Палате представителей США отметил, что все разочарованы ценами на топливо, но это, по его мнению, не связано с политикой.

«Это не связано с республиканцами у власти», — уточнил он.

Джонсон назвал другую причину, чем ранее президент США Дональд Трамп (удары Украины по российским НПЗ — ред.).

«Это связано с Ормузским проливом. Там этот вопрос еще не решен», — добавил политик.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление политика в интервью CBS News.

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