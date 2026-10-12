У США назвали справжню причину зростання цін на нафту без звинувачень України

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон пояснив, із чим пов’язане зростання світових цін на нафту. Він назвав іншу причину подорожчання та не поклав відповідальність за це на Україну.

Джонсон про ціни на пальне

Лідер республіканців у Палаті представників США зазначив, що ​​всі розчаровані цінами на пальне, але це, на його думку, не пов'язано з політикою.

"Це не пов'язано з республіканцями при владі", - уточнив він.

Джонсон назвав іншу причину, ніж раніше президент США Дональд Трамп (удари України по російських НПЗ - ред.).

"Це пов'язано з Ормузькою протокою. Там це питання ще не вирішено", - додав політик.

Про це повідомляється з посиланням на заяву політика в інтерв'ю CBS News.

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