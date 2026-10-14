США до сих пор не получили обещанное Путиным дизельное топливо

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в настоящее время ведутся переговоры между профильными ведомствами РФ и США о подписании контракта на поставку российского дизельного топлива.

По словам чиновника, профильные министерства обеих стран ищут механизмы для осуществления поставок в условиях действующих санкционных ограничений. Ранее по итогам договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным Минфин США выдал временную лицензию на операции с российским дизельным топливом на мировых рынках сроком до 7 апреля 2027 года.

Российская сторона заявила о готовности экспортировать 300 тысяч тонн дизельного топлива в октябре 2026 года с последующим увеличением объемов до 500 тысяч тонн в ноябре и до 1 миллиона тонн в декабре, а в перспективе — до 3,5 миллиона тонн в месяц. В РФ рассчитывают, что соглашение позволит нарастить добычу и переработку нефти и увеличить поступления в бюджет.

Источник: заявление вице-премьера РФ Александра Новака.

Сенаторы США выступили против соглашения Трампа с Путиным о закупке дизельного топлива.

Напомним, США угрожают оставить Украину без разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

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