США досі не отримали обіцяне путіним дизпаливо

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Віцепрем'єр рф Олександр Новак заявив, що наразі йдуть переговори між профільними відомствами рф та США щодо підписання контракту на постачання російського дизельного пального.

За словами посадовця, профільні міністерства обох країн шукають механізми для реалізації постачань в умовах чинних санкційних обмежень. Раніше за підсумками домовленостей між президентом США Дональдом Трампом та президентом рф Володимиром Путіним Мінфін США видав тимчасову ліцензію на операції з російським дизельним пальним на світових ринках терміном до 7 квітня 2027 року.

Російська сторона заявила про готовність експортувати 300 тисяч тонн дизеля у жовтні 2026 року з подальшим збільшенням обсягів до 500 тисяч тонн у листопаді та до 1 мільйона тонн у грудні, а у перспективі — до 3,5 мільйона тонн на місяць. У рф розраховують, що угода дозволить наростити видобуток і переробку нафти та збільшити надходження до бюджету.

Джерело: заява віцепрем'єра рф Олександра Новака.

Сенатори США виступили проти угоди Трампа з путіним щодо купівлі дизеля.

Нагадаємо, США погрожують залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ.

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