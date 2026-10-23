На консультациях по Судану в Женеве, Швейцария, США заявили, что война в стране не имеет военного решения. Американские чиновники присоединились к представителям 27 стран на шестой Консультативной встрече по Судану, сообщает The National.

Призыв к гуманитарному перемирию

Старший советник президента США по арабским и африканским делам Масад Булос заявил, что продолжение войны ежедневно наносит разрушительные потери гражданскому населению Судана и угрожает распространением нестабильности в регионе. Участники встречи призвали все стороны конфликта действовать добросовестно ради деэскалации, защиты гражданского населения и согласования гуманитарного перемирия.

Булос поддержал усилия Квинтета, в который входят Африканский союз, Лига арабских государств, ООН, ЕС и Межправительственная организация по развитию. Группа стремится содействовать заслуживающему доверия инклюзивному политическому процессу под руководством суданцев. По его словам, эти усилия дополняют взаимодействие США с Квартетом с участием ОАЭ, Саудовской Аравии и Египта, который добивается гуманитарного перемирия как шага к постоянному прекращению огня.

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Война и гуманитарный кризис

Вооруженный конфликт в Судане начался в апреле 2023 года между Суданскими вооруженными силами и военизированными Силами быстрого реагирования. Боевые действия неоднократно распространялись на соседний Чад. На этой неделе удар беспилотника вблизи западной границы Судана унес жизни четырех человек в Чаде, еще как минимум 14 получили ранения, сообщил чиновник провинции Вади-Фира.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, война вызвала один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире: более 14 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, а почти 20 млн сталкиваются с голодом. Африканские группы гражданского общества призвали Судан допустить международных инспекторов для расследования обвинений в применении Суданскими вооруженными силами химического оружия. По данным источника, ООН обвиняла обе стороны войны в военных преступлениях и нарушениях прав человека.

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