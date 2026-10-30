ЦАХАЛ снес в Хевроне дома нападавших, убивших двух военнослужащих

Израильские военные провели операцию в Хевроне на Западном берегу реки Иордан и снесли дома двух палестинцев, причастных к нападению, в результате которого погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа. По данным израильской армии, оба нападавших ранее были ликвидированы в ходе ответных действий сил безопасности. Снос домов состоялся примерно через неделю после теракта.

К ней были привлечены подразделения армии и инженерный спецподразделение «Яалом». Они действовали под командованием бригады «Егуда» и 98-й дивизии. Военные снесли дома двух мужчин, которых израильская сторона считает причастными к нападению, в ходе которого погибли двое военнослужащих. Это старший сержант Рон Йонатан Ройтман и сержант Юваль Шай Свилем.

В ЦАХАЛе сообщили, что обоих нападавших ликвидировали в ходе ответных действий израильских сил безопасности. Сами дома были снесены примерно через неделю после нападения. В израильской армии отдельно обратили внимание на скорость проведения операции, ведь обычно такие процедуры занимают больше времени. В ходе тех же оперативных действий в этом районе военные также демонтировали три мемориальных объекта. По сообщению ЦАХАЛа, они были установлены в честь людей, причастных к террористической деятельности, или тех, кого израильская сторона считает подстрекателями к нападениям.

Снос домов родственников или самих нападавших является одной из практик Израиля в ответ на теракты. Израильские власти объясняют такие действия мерами сдерживания. В то же время эта практика вызывает критику со стороны правозащитных организаций, которые считают, что разрушение жилья может носить характер коллективного наказания для других членов семьи. В данном случае ЦАХАЛ сообщил о сносе двух домов в Хевроне и трех мемориальных объектов. Других подробностей операции, в частности касательно жильцов снесенных домов, израильская армия в обнародованном сообщении не привела. Об операции сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильское правительство сообщило Высокому суду справедливости, что части двух коммерческих объектов вблизи северного въезда в Хеврон были снесены без предварительного слушания. Власти объяснили это тем, что военный командующий счел работы срочно необходимыми по соображениям безопасности, сообщает Jerusalem Post.

Палестинская администрация заявила, что израильские силы в ходе военной операции в Хевроне, на оккупированном Западном берегу, принудительно выселили из своих домов более 2670 палестинцев. По данным аппарата палестинского премьер-министра, большинство из них — женщины, дети и пожилые люди.

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