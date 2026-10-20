В Йемене тяжелобольные пациенты не могут выехать за границу для необходимого лечения из-за прекращения регулярных рейсов из Саны, атак на другие аэропорты и опасных наземных маршрутов. Об этом сообщает Al Jazeera. Из международного аэропорта Саны, главного воздушного сообщения для миллионов людей на контролируемом хуситами севере страны, регулярные рейсы не выполняются.

Ограниченное количество рейсов возобновили после перемирия при посредничестве ООН в мае 2022 года. Однако в 2025 году израильские удары повредили аэропорт Саны и уничтожили самолеты. В июле поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные силы Йемена ударили по единственной пригодной к эксплуатации взлетно-посадочной полосе, чтобы не допустить посадки иранского самолета с делегацией хуситов.

Пациенты ждут лечения

Раджаа Гирсан, 50-летняя швея из Саны, нуждается в сложной операции за границей из-за паралича голосовых связок и тяжелых осложнений в гортани. Она семь лет пыталась получить место на еженедельном рейсе в Амман, но закрытие аэропорта и авиаудары сделали эту поездку невозможной. Женщина также не может оплатить длительную поездку по суше в Аден.

По словам представителя подконтрольного хуситам Министерства здравоохранения в Сане Аниса аль-Асбахи, неоднократное закрытие аэропорта за последнее десятилетие затронуло около 400 тысяч пациентов, в том числе 250 тысяч нуждающихся в лечении за пределами страны. Он также сообщил о дефиците более 1 600 видов лекарств, среди которых 12 препаратов против рака.

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Опасный путь через Аден

Аэропорт Адена остается основной альтернативой для жителей севера, однако в октябре он дважды подвергся атаке. Во время последнего удара 16 октября две ракеты упали примерно в 500 метрах от самолета Yemenia, готовившегося вылететь в Каир. Дорога из Саны в Аден занимает около 14 часов и предполагает пересечение десятков блокпостов по обе стороны линии фронта.

Семья 60-летнего Абдулкарима Абдуллы, у которого была почечная недостаточность и который нуждался в диализе, потратила около 2 300 долларов, чтобы добраться до Адена и подготовиться к перелету. Его брат продал золото жены Абдулкарима и собственный автомобиль, чтобы оплатить дорогу, проживание, разрешения и билеты. Однако пациент умер по дороге в Аден в январе.

Министр здравоохранения правительства Йемена Касим Бухайбех в сентябре предупредил, что из-за сокращения финансирования некоторые районы могут полностью лишиться медицинских услуг. По его словам, в медицинской помощи нуждаются 19,3 миллиона жителей страны, тогда как гуманитарное реагирование профинансировано лишь на 17% от необходимого объема. Программ медицинской эвакуации ни в одной части Йемена сейчас нет.

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