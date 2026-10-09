В Латвии запустили единую карту убежищ по всей стране — Delfi

В Латвии создали единую карту убежищ, чтобы жители страны могли быстро найти ближайшее безопасное место в случае чрезвычайной ситуации. Государственная земельная служба совместно с Государственной пожарно-спасательной службой собрала на одном ресурсе информацию об убежищах по всей стране.

На данный момент на карте отмечено 781 убежище. Специалисты призывают всех заранее выяснить, какое из них расположено ближе всего к дому или месту работы.

Генеральный директор Государственной земельной службы Вита Нарницкая рассказала, что информация доступна как на портале kadastrs.lv, так и на сайте и в приложении 112.lv.

По её словам, на данный момент на карте отображены все укрытия, которые были обследованы и признаны пригодными для приема жителей в чрезвычайных ситуациях.

Подробной информации об оснащении каждого убежища на карте пока нет, поскольку главная задача — помочь людям найти ближайшее безопасное место. «Человеку просто нужно знать, куда идти», — подчеркнула Нарницкая.

Она напомнила, что оптимальное расстояние до убежища — примерно 300 метров от места, где находится человек. «Каждому стоит выяснить, где расположено ближайшее укрытие относительно мест, в которых он обычно бывает», — призвала она.

Важно, что на карту нанесены только укрытия, находящиеся в ведении государства и органов местного самоуправления и которые в кризисной ситуации должны быть доступны для жителей.

При этом жителей призывают сообщать в ответственные службы, если при осмотре убежищ будут обнаружены несоответствия – например, отсутствуют указатели или доступ кажется затрудненным.

Руководитель Государственной земельной службы особо призывает скачать приложение 112.lv, поскольку в нем карта убежищ доступна и без подключения к интернету. «Карта убежищ хранится в вашем телефоне», – пояснила Нарницкая.

Об этом сообщает портал Delfi.

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