У Латвії запустили єдину карту укриттів по всій країні — Delfi

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У Латвії створили єдину карту укриттів, щоб жителі країни могли швидко знайти найближче безпечне місце в разі надзвичайної ситуації. Державна земельна служба спільно з Державною пожежно-рятувальною службою зібрала на одному ресурсі інформацію про укриття по всій країні.

Наразі на карті позначено 781 укриття. Фахівці закликають усіх заздалегідь з’ясувати, яке з них розташоване найближче до дому чи місця роботи.

Генеральна директорка Державної земельної служби Віта Нарницька розповіла, що інформація доступна як на порталі kadastrs.lv, так і на сайті та в додатку 112.lv.

За її словами, наразі на карті відображені всі укриття, які обстежено та визнано придатними для прийому мешканців у надзвичайних ситуаціях.

Детальної інформації про оснащення кожного укриття на карті поки що немає, оскільки головне завдання – допомогти людям знайти найближче безпечне місце. "Людині просто потрібно знати, куди йти", – підкреслила Нарницька.

Вона нагадала, що оптимальна відстань до укриття – приблизно 300 метрів від місця, де перебуває людина. "Кожному варто з’ясувати, де розташоване найближче укриття відносно місць, у яких він зазвичай буває", – закликала вона.

Важливо, що на карту нанесені лише укриття, які перебувають у віданні держави та органів місцевого самоврядування і які в кризовій ситуації мають бути доступними для мешканців.

При цьому мешканців закликають повідомляти відповідальні служби, якщо під час огляду укриття виявляться невідповідності – наприклад, відсутні вказівники або доступ здається ускладненим.

Керівниця Державної земельної служби особливо закликає завантажити додаток 112.lv, оскільки в ньому карта притулків доступна й без підключення до інтернету. "Карта притулків зберігається у вашому телефоні", – пояснила Нарницька.

Про це повідомляє портал Delfi.

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