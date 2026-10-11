В Германии прокомментировали призыв Трампа провести выборы в Украине — Reuters

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Вадефуль подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Украину и её правительство, а также «полностью поддерживает президента в выполнении им своих сложных обязанностей».

Он сделал это заявление во время встречи руководства Христианско-демократического союза (ХДС) с канцлером Фридрихом Мерцем.

Эти комментарии прозвучали после того, как Трамп в субботу призвал заменить Зеленского. По мнению журналистов, они свидетельствуют об углублении разногласий между Берлином и Вашингтоном.

Германия, являющаяся крупнейшим европейским донором Украины, в субботу подтвердила намерение сохранить санкции против России. Это произошло несмотря на заявление Трампа о временной отмене американских санкций в отношении российского топлива.

Вадефуль, который в прошлом месяце встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил о необходимости соблюдать «последовательность и ясность», чтобы поддержать Украину и заставить Москву сесть за стол переговоров.

«Нам не нужно меньше давления, нам нужно большее давление на Путина, чтобы он был готов к переговорам... Именно этого требует данный момент, и именно этого стремится правительство», — сказал Вадефуль, сообщает Reuters.

До этого Зеленский назвал условие для проведения президентских выборов в Украине.

Ранее Илон Маск вслед за Трампом раскритиковал Зеленского.

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинской войны можно было избежать, а её начало объяснил «некомпетентностью». Он также повторил, что при его президентстве вторжение России якобы не произошло бы.