Видео: Супруга миллиардера Майкла Делла поразила своим поведением во время встречи с Трампом
Американская бизнесвумен и филантропка Сьюзан Делл привлекла внимание пользователей социальных сетей во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Видео с её участием активно распространяется в сети.
На кадрах женщина в обтягивающем красном платье стоит рядом с Трампом. Во время его речи она покачивается, необычно двигает головой и почти не моргает. В одном из эпизодов Сьюзан также кладет руку на кресло президента.
Пользователи соцсетей начали обсуждать её внешность и поведение. Некоторые даже предположили, что видео могло быть создано искусственным интеллектом.
Другие сравнивали старые фотографии бизнес-леди с новыми и высказывали предположения о возможных пластических операциях. Однако эти предположения не подтверждены.
Сьюзан Делл — супруга основателя компании Dell Technologies Майкла Делла. Супруги также занимаются благотворительностью и направили 6,25 млрд долларов на программу Trump Accounts, в рамках которой американским детям открывают инвестиционные счета.
Во время встречи с Трампом Сьюзен рассказывала о детях, которые получили средства в рамках этой инициативы.
В США президент Дональд Трамп на саммите Golden Age of American Innovation Summit вручил Илону Маску, Дженсену Хуангу, Сергею Брину и генеральному директору AMD Лисе Су Национальные медали науки — высшую научную награду страны. Майкл Делл из Dell Technologies и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла получили Национальные медали в области технологий и инноваций.
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «врагом» тех, кто продолжает использовать термин «искусственный интеллект» вместо предложенного им понятия «суперинтеллект». Он напомнил о своем указе, обязывающем федеральные органы США использовать термины «Super Intelligence» и «SI» вместо «Artificial Intelligence» и «AI».