Відео: Дружина мільярдера Майкла Делла налякала поведінкою під час зустрічі з Трампом

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Американська бізнесвумен і філантропка Сьюзен Делл привернула увагу користувачів соцмереж під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Відео з її участю активно поширюють у мережі.

На кадрах жінка в обтислій червоній сукні стоїть поруч із Трампом. Під час його промови вона хитається, незвично рухає головою та майже не кліпає. В одному з епізодів Сьюзен також кладе руку на крісло президента.

Користувачі соцмереж почали обговорювати її зовнішність і поведінку. Деякі навіть припустили, що відео могло бути створене штучним інтелектом.

Інші порівнювали старі фотографії бізнесвумен із новими та висловлювали припущення щодо можливих пластичних операцій. Однак ці припущення не підтверджені.

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Сьюзен Делл — дружина засновника компанії Dell Technologies Майкла Делла. Подружжя також займається благодійністю та спрямувало $6,25 млрд на програму Trump Accounts, у межах якої американським дітям відкривають інвестиційні рахунки.

Під час зустрічі з Трампом Сьюзен розповідала про дітей, які отримали кошти в межах цієї ініціативи.

У США президент Дональд Трамп на саміті Golden Age of American Innovation Summit вручив Ілону Маску, Дженсену Хуангу, Сергію Бріну та генеральній директорці AMD Лісі Су Національні медалі науки — найвищу наукову відзнаку країни. Майкл Делл із Dell Technologies і генеральний директор Microsoft Сатья Наделла отримали Національні медалі технологій та інновацій.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає «ворогом» тих, хто продовжує використовувати термін «штучний інтелект» замість запропонованого ним поняття «суперінтелект». Він нагадав про свій указ, який зобов'язує федеральні органи США використовувати терміни «Super Intelligence» та «SI» замість «Artificial Intelligence» та «AI».

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