ЄС прибрав асоційоване членство Канади з проєкту заяви — The Guardian

Європейський Союз прибрав формулювання про початок переговорів щодо асоційованого членства Канади з проєкту спільної заяви, яку планують оприлюднити після саміту ЄС—Канада в Монреалі. Натомість документ пропонує до саміту 2027 року визначити формат «дедалі тіснішої асоціації» Канади з ЄС без повного членства, повідомляє The Guardian.

Змінене формулювання

У проєкті комюніке зазначено, що сторони працюватимуть над визначенням концепції дедалі тіснішої асоціації Канади з ЄС. Вона має відображати співпрацю для досягнення спільних цілей у сферах добробуту, економічної безпеки та стратегічної автономії.

Саміт у Монреалі має відбутися у четвер і п’ятницю. За даними видання, попередня версія заяви щонайменше двічі містила згадки про Канаду як «асоційованого члена» та передбачала, що визначення цього терміна потребуватиме ще року.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вересні заявила, що ЄС розгляне можливість асоційованого членства для Канади. Ця пропозиція стала несподіванкою для багатьох столиць держав ЄС і викликала політичні та юридичні заперечення.

Заперечення держав-членів

Дипломати порушували питання про практичний зміст статусу, який не має визначення в чинних договорах ЄС. Зокрема, ішлося про можливу участь Канади в Європейській раді, законодавчих органах або процесах ухвалення рішень без права голосу.

Як пише The Guardian, на зустрічі послів ЄС у понеділок держави-члени шукали дипломатичний спосіб відмовитися від терміна «асоційоване членство». Німеччина запропонувала формулювання про дедалі тіснішу асоціацію Канади з ЄС. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що важливішим за назву формату є його вплив на життя канадців, а саміт має започаткувати подальші формальні переговори.

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