На пленумі Центрального комітету Комуністичної партії Китаю помітили дев’ять генералів Народно-визвольної армії Китаю з відзнаками їхніх командувань. Це дало підстави припустити новий склад керівництва п’яти театрів воєнних дій після кадрових чисток, повідомляє South China Morning Post. Офіційно такі призначення не оголошували, тому невідомо, чи виконують ці офіцери обов’язки тимчасово або на постійній основі.

Ймовірні керівники командувань

У Східному театрі воєнних дій імовірним виконувачем обов’язків політичного комісара може бути генерал-лейтенант Чжан Цзичунь, який раніше був заступником політичного комісара цього командування. Його командувачем є генерал Ян Чжибінь, про призначення якого повідомляли торік. Командування відповідає, зокрема, за стратегічні напрямки у Східнокитайському морі, Тихому океані та Тайванській протоці.

Імовірним командувачем Південного театру воєнних дій названо віцеадмірала Ван Сяньфена — колишнього заступника командувача, який також очолював Далянську військово-морську академію. Це командування контролює південні напрямки, зокрема в Південнокитайському морі. Водночас у відеозаписах пленуму не виявили очевидного кандидата на посаду його політичного комісара.

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Центральний, Західний і Північний театри

Імовірним політичним комісаром Центрального театру воєнних дій може бути генерал-лейтенант Лян Пін, який раніше був його заступником. Центральне командування розташоване в Пекіні, відповідає за оборону столиці та оперативну підтримку інших театрів воєнних дій. Командувачем цього угруповання раніше підтвердили генерала Хань Шеняня.

На заході імовірним виконувачем обов’язків командувача може бути генерал-лейтенант Вень Цзюньфей, а політичним комісаром — генерал-лейтенант Чжан Шаоїн. Західний театр воєнних дій зосереджується на безпеці вздовж китайсько-індійського кордону, а також у Сіньцзяні й Тибеті. У Північному театрі воєнних дій імовірним командувачем названо генерал-лейтенанта Пен Цзінтана, а політичним комісаром — віцеадмірала Лі Дун’ю. Це командування відповідає за Корейський півострів, Жовте та Японське моря.

Наслідки кадрової чистки

На останньому пленумі з партії виключили трьох колишніх керівників театрів воєнних дій: експолітичного комісара Східного командування Лю Цінсуна, колишнього командувача Північного командування Хуан Міна та екскомандувача Західного командування Ван Хайцзяна. Від 2023 року під розслідування потрапили близько 30 генералів, а ще дев’ять генералів зникли з публічного простору. Усі вони раніше обіймали високі посади в НВАК.

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