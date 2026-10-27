У Дурбані чотирьох чоловіків обвинувачують у нападах на іноземців — TimesLIVE

У Дурбані, ПАР, чотирьом чоловікам висунули обвинувачення після їхнього затримання у межах розслідування нападів на іноземних громадян. Ще одного затриманого відпустили. Як повідомляє TimesLIVE, насильство та протести в місті тривають попри присутність поліції й військових.

Напади в центрі міста та районі Береа

Поліція провінції Квазулу-Натал розслідує, зокрема, напад на іноземця в центральному діловому районі Дурбана, що стався в середу вдень, а також убивство іноземного громадянина, якого, за даними слідства, вранці в четвер побили до смерті в центрі міста.

Слідчі також відкрили справу про напад із наміром завдати тяжких тілесних ушкоджень після того, як у четвер вранці група учасників маршу в районі Береа нібито атакувала двох іноземців. Під час одного з інцидентів протестувальники увірвалися до візового офісу в районі Морнінгсайд, де пролунали постріли, було пошкоджено будівлю та побито іноземного громадянина.

На вихідних у кількох районах Дурбана також сталися сутички між місцевими кур'єрами та кур'єрами-іноземцями. Для реагування залучали поліцію і приватну охорону.

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Критика дій силовиків

Кандидат у мери від Демократичного альянсу Ханіфф Хусен та кандидат від Active Citizen Coalition Імтіаз Сайєд поставили під сумнів ефективність залучення армії для підтримки поліції. Хусен заявив, що присутність Південноафриканських національних сил оборони не дала помітних результатів і не додала мешканцям упевненості у безпеці.

Сайєд закликав поліцію реагувати на залякування та підбурювання до насильства. Водночас поліція заявляла, що під час маршів має балансувати між захистом життя і майна, правом людей на протест та забезпеченням дотримання закону.

Заяви громадських організацій

Коаліція Siyafana Sonke, яка об'єднує 160 організацій проти афрофобії та ксенофобії, стверджує, що напади та підпали змусили деякі сім'ї, зокрема з дітьми, залишити домівки. Коаліція також заявила, що самосудні групи нападали на іноземців, їхні підприємства та житло. Організація повідомила, що центр прийому біженців на Che Guevara Road заблокований із 6 жовтня, а табір навпроти нього використовують як пункт збору для насильницьких маршів.

Армія в понеділок заперечила поширені в соціальних мережах твердження, нібито військові давали уряду попередження або рекомендації щодо припливу іноземців. Вона також не відповіла на критику результативності свого розгортання, яке, за президентською директивою, має завершитися в суботу.

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