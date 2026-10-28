У Пакистані суддя ВС закликала переглянути звинувачення жертв зґвалтувань — Dawn

В Ісламабаді суддя Верховного суду Пакистану Айша Малік закликала переглянути поширені уявлення, за якими жінки нібито самі провокують зґвалтування. Вона також заявила, що сексуальне насильство стало настільки буденним явищем, що вже не викликає належного суспільного обурення, повідомляє Dawn.

Посібник для суддів

Малік виступила на презентації посібника з розгляду справ про зґвалтування для суддів судів у справах про гендерно зумовлене насильство. Захід провели у співпраці Міністерства прав людини Пакистану, Legal Aid Society та Фонду ООН у галузі народонаселення.

За даними Міністерства прав людини, посібник має допомагати суддям забезпечувати справедливий розгляд справ та ухвалювати рішення на підставі законодавства і доказів. Документ містить 10 розділів, побудованих відповідно до послідовності судового процесу, та поєднує застосовні норми права із судовими рекомендаціями.

Разом із посібником презентували національне дослідження низьких показників обвинувальних вироків у справах про гендерно зумовлене насильство. Воно розглядає, на яких етапах справи зазнають невдач — від першого повідомлення про злочин до розслідування, судово-медичної експертизи, роботи прокуратури й судового розгляду.

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Застосування закону

Голова спеціального комітету щодо Закону про боротьбу зі зґвалтуваннями 2021 року сенаторка Айша Раза Фарук заявила, що посібник поєднує норми, ухвалені парламентом, і позиції вищих судів, роблячи їх доступними для судді, який застосовує їх у справі.

Генеральна директорка Legal Aid Society Хая Еман Захід звернула увагу на тиск, із яким стикаються постраждалі, а також на потребу належно оцінювати запізнілі заяви, прогалини в медичних доказах і владну динаміку в родині. Секретар Міністерства прав людини Абдул Халік Шейх визнав, що положення законів і практика їхнього застосування ще не збігаються.

Статистика насильства

За даними звіту організації Sahil, у Пакистані в січні—червні 2026 року зареєстрували 3172 випадки гендерно зумовленого насильства, зокрема 18 щодо трансгендерних людей. У звіті також зафіксовано 280 зґвалтувань, 644 убивства, 514 випадків катувань, 462 викрадення та 132 убивства честі.

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