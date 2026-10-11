У понеділок у частині України плануються відключення світла

0:00 / 0:00

У понеділок, 12 жовтня, в окремих регіонах України діятимуть обмеження на споживання електроенергії. За попередньою інформацією Укренерго, заходи триватимуть із 06:00 до 23:59.

Зазначається, що графіки погодинних відключень діятимуть для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень: від 0,5 до 1,5 черги.

Також буде обмежена потужність для бізнесу та промисловості.

Причиною застосування таких заходів є наслідки ударів РФ по енергетичних об'єктах.

Наголошується, що через російські атаки ситуація в енергосистемі може змінитися. Актуальну інформацію, зокрема й графіки відключень, оприлюднюватимуть регіональні оператори систем розподілу на своїх сторінках у соцмережах.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо в години, коли вона подається.

Про це Укренерго повідомило у Фейсбуці.

Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.

Раніше було оприлюднено графіки відключення світла на Київщині 11 жовтня.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

Читай нас у