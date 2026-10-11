В понедельник в некоторых регионах Украины запланированы отключения электроэнергии

В понедельник, 12 октября, в отдельных регионах Украины будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. По предварительной информации «Укрэнерго», меры будут действовать с 06:00 до 23:59.

Отмечается, что графики почасовых отключений будут действовать для всех категорий потребителей. Объем ограничений: от 0,5 до 1,5 очереди.

Также будет ограничена мощность для бизнеса и промышленности.

Причиной применения таких мер являются последствия ударов РФ по энергетическим объектам.

Подчеркивается, что из-за российских атак ситуация в энергосистеме может измениться. Актуальную информацию, в том числе графики отключений, будут публиковать региональные операторы систем распределения на своих страницах в соцсетях.

Граждан призывают экономно расходовать электроэнергию в часы, когда она подается.

Об этом «Укрэнерго» сообщило в Facebook.

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября пропало электричество в четырёх районах.

Ранее были обнародованы графики отключений света в Киевской области 11 октября.

Также киевлян предупредили о риске перебоев с электричеством и водой и дали советы.

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