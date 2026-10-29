Плавчиня Катажина Васік здобула четверту потрійну корону Кубка світу — Interia Sport

В Астані, Казахстан, польська плавчиня Катажина Васік завершила Кубок світу перемогою на дистанції 50 метрів вільним стилем. Вона виграла всі три запливи серії на цій дистанції та здобула четверту потрійну корону Кубка світу, повідомляє Interia Sport.

Васік зазначила, що перед початком турніру прагнула перемогти на всіх трьох етапах, однак не вважала такий результат гарантованим. За її словами, на 50-метрівці вирішальними можуть бути соті частки секунди, а найменша помилка здатна коштувати перемоги.

Серія перемог із 2022 року

Плавчиня заявила, що від 2022 року виграла всі 12 фіналів Кубка світу на 50 метрів вільним стилем, у яких брала участь. Вона наголосила, що не сприймає цю статистику як додатковий тиск: перед кожним запливом зосереджується на виконанні своєї роботи, а не на попередніх результатах.

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На завершальному етапі в Астані Васік пропливла дистанцію за 23,30 секунди. Вона назвала цей результат позитивним сигналом, зважаючи на втому після трьох тижнів поїздок і змагань. Спортсменка додала, що не вважає нинішні результати межею власних можливостей і має намір працювати над деталями у спринті.

Дебют на 1500 метрах і підготовка до Пекіна

Цього року Васік уперше у кар’єрі стартувала на 1500 метрах. Вона пояснила, що вирішила спробувати незвичну для себе дистанцію, аби вийти за межі звичної рутини, і не пов’язує цей виступ із переходом до нової спеціалізації. Надалі вона планує зосереджуватися на спринтерських дисциплінах, передусім на 50 метрах.

Після Кубка світу плавчиня ненадовго приїжджала до Варшави, а наступного дня вирушила до США для продовження підготовки. Наступним великим стартом для неї має стати грудневий чемпіонат світу на короткій воді в Пекіні. Васік не стала прогнозувати медальні результати чи остаточно підтверджувати участь у запливі на 100 метрів, зазначивши, що рішення ухвалюватиме разом із тренерським штабом.

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