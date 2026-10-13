Росія за добу поранила шістьох цивільних на Херсонщині

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У Херсонській області протягом доби 12 жовтня внаслідок російських атак поранення дістали шестеро мирних жителів. Окупанти обстрілювали регіон керованими авіабомбами, артилерією та безпілотниками.

Про це голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

За його словами, під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Дніпровське, Благовіщенське, Велетенське, Кізомис, Дар'ївка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Берислав, Новомиколаївка, Костирка, Нововоронцовка, Біла Криниця, Золота Балка, Михайлівка, Суханове, Хрещенівка, Козацьке та Херсон.

Пошкоджені багатоповерхівка, дев'ять приватних будинків, сільськогосподарська техніка і приватні автомобілі.

Джерело: Олександр Прокудін

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

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