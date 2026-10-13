За сутки Россия ранила шестерых мирных жителей в Херсонской области

В Херсонской области в течение суток 12 октября в результате российских атак ранения получили шесть мирных жителей. Оккупанты обстреливали регион управляемыми авиабомбами, артиллерией и беспилотниками.

Об этом глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram.

По его словам, под вражеским авиационным и дроновым террором, а также артиллерийскими обстрелами оказались Антоновка, Садовое, Комышаны, Белозерка, Станислав, Софиевка, Александровка, Днепровское, Благовещенское, Велетенское, Кизомис, Дарьевка, Чайчино, Лиманец, Ингулевка, Витровое, Понятовка, Никольское, Заречное, Ингулец, Ясная Поляна, Ульяновка, Федоровка, Токаровка, Ивановка, Берислав, Новониколаевка, Костырка, Нововоронцовка, Белая Криница, Золотая Балка, Михайловка, Суханово, Крещеновка, Казацкое и Херсон.

Повреждены многоэтажный дом, девять частных домов, сельскохозяйственная техника и частные автомобили.

Источник: Александр Прокудин

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область в течение вечера и ночи, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «бандеролей», зафиксированы попадания.

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