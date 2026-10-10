Ефіопія відкрила афінажний завод потужністю понад 600 тонн — The Rio Times

В Ефіопії 10 жовтня відкрили національний завод з афінажу дорогоцінних металів у спеціальній економічній зоні Болє-Лемі в Аддис-Абебі. Підприємство відкрив прем’єр-міністр Абій Ахмед. Як повідомляє The Rio Times, за повної потужності завод зможе переробляти понад 600 тонн дорогоцінних металів на рік.

Переробка металів в Ефіопії

Новий об’єкт має визначати пробу та очищувати золото, а також виготовляти зливки для експорту. На підприємстві також планують випускати литі й карбовані золоті та срібні зливки різної проби.

За даними Fana Media Corporation та Ethiopian Broadcasting Corporation, Абій Ахмед назвав завод одним із провідних афінажних підприємств Африки. Він заявив, що влада прагне переробляти дорогоцінні метали всередині країни, а не експортувати необроблене золото, та перетворити Ефіопію на регіональний центр афінажу.

За словами прем’єра, торік Ефіопія експортувала золото на суму близько 5,6–6 млрд доларів. Ахмед також заявив, що завод має дати змогу вилучати срібло та інші цінні метали з матеріалу, який раніше під час експорту зараховували до відходів.

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Власники та експортний потенціал

Контрольний пакет у проєкті — 51% — належить державному фонду Ethiopian Investment Holdings. Решта 49% належить міжнародному інвестору Sam Precious Metals, повідомляє Fana Media Corporation.

Ефіопські посадовці заявили, що підприємство потенційно може підтримати експорт дорогоцінних металів на суму до 80 млрд доларів на рік. Це не гарантований обсяг експорту: він залежатиме від кількості золота й інших металів, які завод зможе залучити та переробити, зокрема з інших африканських країн.

За інформацією Ethiopian Broadcasting Corporation, Ethiopian Airlines планує задіяти вантажні перевезення для доставки золота з інших країн Африки до Аддис-Абеби на переробку. Вартість проєкту, поточний обсяг виробництва, строк виходу на повну потужність і наявність міжнародної акредитації не розкрили.

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