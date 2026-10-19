У Тайвані не розглянули понад 150 запитів на розмороження оборонних коштів — Taipei Times

У Тайвані понад 150 запитів про розмороження коштів Міністерства національної оборони залишаються без розгляду Комітету Законодавчого юаня із закордонних справ і національної оборони. Від початку нової парламентської сесії 29 вересня комітет не призначив засідання для їхнього розгляду, а жоден із запитів не схвалили, повідомляє Taipei Times.

Проєкт центрального бюджету на 2026 фінансовий рік Виконавчий юань подав у серпні минулого року. Законодавчий юань, у якому переважає опозиція, ухвалив його в третьому читанні 14 серпня після рекордних 351 дня розгляду. Виконавчий юань отримав затверджений бюджет 17 вересня, а наступного дня президент промульгував його указом.

Запчастини для Abrams

У письмовому звіті для парламенту армійське командування зазначило, що запропонувало понад 1,35 млрд тайванських доларів, або 41,75 млн доларів США, на закупівлю у США запасних частин для 108 танків M1A2T Abrams. Перші 38 танків, отримані у 2024 році, вже завершили дворічний гарантійний період.

Армія планувала придбати 17 видів запчастин для технічного обслуговування другого рівня — 916 одиниць, 144 види критично важливих компонентів, зокрема механізми відкату, а також 86 видів воєнних резервів, включно з газотурбінними двигунами AGT-1500. Загалом ідеться про 247 видів та 1513 одиниці. Командування заявило, що затримка закупівлі негативно вплине на підтримання техніки в робочому стані.

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Ризик затримки закупівель

Опозиційні депутати також заморозили 10% бюджетних асигнувань на використання військовими систем Taiwan Tactical Mission Network і Team Awareness Kit. Вони послалися на застереження щодо обмежувальних умов закупівель і можливого дублювання наявних систем. Ці системи мають забезпечити спільну оперативну картину для наземних сил і можливості децентралізованого командування та управління.

Армійське командування зазначило, що до завершення фінансового року лишається трохи більш як два місяці, а парламентський графік є щільним. Навіть якщо кошти розморозять, часу на завершення процедур закупівлі може не вистачити.

Співголова комітету від Демократичної прогресивної партії Ван Їчуань заявив, що графік оперативних звітів і пропозицій щодо розмороження бюджету минулого тижня обговорили та узгодили з міністерствами й відомствами. За його словами, засідання вноситимуть до порядку денного послідовно.

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