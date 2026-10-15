UNIFIL не може організувати візити журналістів до півдня Лівану — The National

Миротворці Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) уже кілька тижнів не можуть організовувати візити журналістів до територій на півдні Лівану, окупованих Ізраїлем. Речник місії повідомив, що медіавізити на південь від так званої жовтої лінії наразі не проводять, а терміни їхнього відновлення невідомі.

Як повідомляє The National, поїздки разом із UNIFIL були одним із небагатьох способів для журналістів потрапити до цієї зони. Вони давали змогу висвітлювати життя мешканців кількох населених переважно християнами сіл, а також руйнування переважно спорожнілих мусульманських сіл.

Скарги на обмеження доступу

Президентка Спілки журналістів Лівану Елсі Муфарредж заявила, що організація отримала кілька скарг від репортерів, яким останніми тижнями відмовили у в'їзді до зони. Вона звинуватила Ізраїль у медійній блокаді, яка, за її словами, перешкоджає незалежному висвітленню можливих злочинів і порушень.

«Репортери без кордонів» також засудили обмеження. Керівник близькосхідного офісу організації Джонатан Даґер заявив, що ліванським журналістам неприйнятно забороняти доступ до ліванської території, а домовленості про припинення вогню та військові міркування не мають бути приводом для обмеження права на інформацію.

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Позиція ізраїльської армії

Ізраїльські військові підтвердили, що обговорювали з UNIFIL питання доступу журналістів. Вони заявили, що це сталося після випадків, коли журналісти нібито заходили до зони без попередньої координації та публікували кадри з позиціями військ.

Інший ізраїльський військовий посадовець стверджував, що журналісти начебто потай потрапляли до зони в колонах і передавали фотографії позицій військових людям, пов'язаним із «Хезболлою». Він не назвав ані журналістів, ані редакцій та не надав доказів цих тверджень. Пізніше представник армії заявив, що загальнодоступну інформацію про позиції військ може використати угруповання.

Перевірки колон

За словами гуманітарного працівника, ізраїльські військові посилили перевірки на блокпостах і оглядають кожен автомобіль, щоб переконатися у відсутності журналістів серед пасажирів. Ізраїльська армія заявила, що розглядає запити медійників на в'їзд у кожному випадку окремо, посилаючись на ризики в районах військових операцій.

Після інциденту з журналістами ізраїльські сили на три дні призупинили рух колон до сіл Дебель і Рмейш, розповів гуманітарний працівник. Жителі обох сіл підтвердили, що в цей період не могли ні в'їжджати, ні виїжджати. Ізраїльський посадовець заперечив, що це було покаранням цивільних, і заявив про тимчасове припинення руху для перевірки обставин.

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