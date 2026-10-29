维塔利·科兹洛夫斯基在演唱会上忘词，卷入了一场风波

乌克兰歌手维塔利·科兹洛夫斯基在演出过程中竟忘词了，忘掉的正是他自己的歌曲《玛拉》。这位艺人并未因此慌乱，而是以幽默的方式化解了尴尬，观众们则以热烈的掌声为他加油打气。

视频画面显示，科兹洛夫斯基正在演唱《玛拉》，但在某个瞬间却忘词了。

这位歌手并没有假装记得歌词，而是坦率地承认自己忘了歌词，并带着自嘲的语气唱了“塔-拉-拉-拉”。 这一即兴发挥引发了全场热烈的反响——观众爆发出如雷般的掌声。

这位艺人的粉丝们也在评论区积极声援他。有人表示，自己来演唱会主要是为了看这位歌手，还有人开玩笑说，现在没人能指责科兹洛夫斯基使用伴奏带了。

网友们这样写道：

“维塔利！大家是来看表演的，不是来听歌的。没问题。”

“我上台时也会忘词。”

“这大概是35岁以后才会有的情况。本来想说点什么，结果忘了自己想说什么。”

“我们都有点像维塔利。”

“顺便说一句，这场景真温馨。”

“当工作记忆用尽，而演唱会还没结束的时候。这才是最棒的。”

“盯着女舞者看入迷了。”

“没人会说那是胶合板。”

维塔利·科兹洛夫斯基演出中这段滑稽插曲，反而成为了艺术家与观众心意相通的时刻。这位歌手非但没有受到批评，反而收获了粉丝们如潮的支持和调侃。

这位音乐人将这一搞笑瞬间的视频发布在了自己的Instagram上。

此前，乌克兰歌手维塔利·科兹洛夫斯基曾透露，他为家中购置了应急设备，以防因俄罗斯炮击导致停电。

歌手维塔利·科兹洛夫斯基与其妻子尤利娅·巴库缅科的儿子奥斯卡首次入园。这位快满2岁半的小男孩在妈妈的陪伴下前往幼儿园，妈妈还分享了这一重要日子里拍摄的可爱照片。

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