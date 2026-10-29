Witalij Kozłowski znalazł się w centrum skandalu, zapominając tekst piosenki podczas koncertu
Ukraiński piosenkarz Witalij Kozłowski zapomniał tekstu swojej piosenki „Mala” w trakcie występu. Artysta nie stracił jednak zimnej krwi, z humorem wyszedł z tej sytuacji, a publiczność wsparła go burzliwymi oklaskami.
Na nagraniu widać, jak Kozłowski wykonuje utwór „Mala”, ale w pewnym momencie zapomina zwrotkę.
Piosenkarz nie udawał, że pamięta tekst, tylko szczerze przyznał, że zapomniał słów, i ironicznie zaśpiewał „ta-ra-ra-ra”. Taka improwizacja wywołała burzliwą reakcję sali — publiczność wybuchła oklaskami.
Fani artysty również aktywnie go wspierali w komentarzach. Niektórzy zauważyli, że przyszli na koncert przede wszystkim po to, by zobaczyć piosenkarza, a inni żartowali, że teraz nikt nie będzie mógł oskarżyć Kozłowskiego o korzystanie z podkładu muzycznego.
Oto, co pisali użytkownicy:
- „Witalij! Ludzie przyszli, żeby oglądać, a nie słuchać. Wszystko w porządku”.
- „Ja też zapominam teksty na scenie”.
- „To jest po trzydziestce. Chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem, co”.
- „Wszyscy jesteśmy trochę jak Witalik”.
- „Bardzo urocze, tak przy okazji”.
- „Kiedy pamięć robocza się wyczerpała, a koncert jeszcze się nie skończył. Najlepsze”.
- „Zahipnotyzowałem się tancerką”.
- „Nikt nie powie, że to sklejka”.
Zabawny epizod z występu Witalija Kozłowskiego stał się momentem zbliżenia artysty z publicznością. Zamiast krytyki piosenkarz otrzymał falę wsparcia i żartobliwych komentarzy od fanów.
Muzyk opublikował filmik z tym zabawnym momentem na swoim Instagramie.
Wcześniej ukraiński piosenkarz Witalij Kozłowski opowiedział, że kupił do domu na wypadek przerw w dostawie prądu spowodowanych rosyjskimi ostrzałami.
Syn piosenkarza Witalija Kozłowskiego i jego żony Julii Bakumenko, Oskar, po raz pierwszy odwiedził przedszkole. Prawie 2,5-letni chłopiec udał się do placówki wraz z mamą, która podzieliła się uroczymi zdjęciami z tego ważnego dnia.