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Witalij Kozłowski znalazł się w centrum skandalu, zapominając tekst piosenki podczas koncertu

UA NEWS 29 października 2026 11:23
Witalij Kozłowski znalazł się w centrum skandalu, zapominając tekst piosenki podczas koncertu

Ukraiński piosenkarz Witalij Kozłowski zapomniał tekstu swojej piosenki „Mala” w trakcie występu. Artysta nie stracił jednak zimnej krwi, z humorem wyszedł z tej sytuacji, a publiczność wsparła go burzliwymi oklaskami.

Na nagraniu widać, jak Kozłowski wykonuje utwór „Mala”, ale w pewnym momencie zapomina zwrotkę.

 

Piosenkarz nie udawał, że pamięta tekst, tylko szczerze przyznał, że zapomniał słów, i ironicznie zaśpiewał „ta-ra-ra-ra”. Taka improwizacja wywołała burzliwą reakcję sali — publiczność wybuchła oklaskami.

Fani artysty również aktywnie go wspierali w komentarzach. Niektórzy zauważyli, że przyszli na koncert przede wszystkim po to, by zobaczyć piosenkarza, a inni żartowali, że teraz nikt nie będzie mógł oskarżyć Kozłowskiego o korzystanie z podkładu muzycznego.

Oto, co pisali użytkownicy:

  • „Witalij! Ludzie przyszli, żeby oglądać, a nie słuchać. Wszystko w porządku”.
  • „Ja też zapominam teksty na scenie”.
  • „To jest po trzydziestce. Chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem, co”.
  • „Wszyscy jesteśmy trochę jak Witalik”.
  • „Bardzo urocze, tak przy okazji”.
  • „Kiedy pamięć robocza się wyczerpała, a koncert jeszcze się nie skończył. Najlepsze”.
  • „Zahipnotyzowałem się tancerką”.
  • „Nikt nie powie, że to sklejka”.

Zabawny epizod z występu Witalija Kozłowskiego stał się momentem zbliżenia artysty z publicznością. Zamiast krytyki piosenkarz otrzymał falę wsparcia i żartobliwych komentarzy od fanów.

Muzyk opublikował filmik z tym zabawnym momentem na swoim Instagramie.

Wcześniej ukraiński piosenkarz Witalij Kozłowski opowiedział, że kupił do domu na wypadek przerw w dostawie prądu spowodowanych rosyjskimi ostrzałami.

Syn piosenkarza Witalija Kozłowskiego i jego żony Julii Bakumenko, Oskar, po raz pierwszy odwiedził przedszkole. Prawie 2,5-letni chłopiec udał się do placówki wraz z mamą, która podzieliła się uroczymi zdjęciami z tego ważnego dnia.

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