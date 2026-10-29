Виталий Козловский оказался в центре скандала, забыв слова песни во время концерта

Украинский певец Виталий Козловский забыл слова своей песни «Мала» прямо во время выступления. Артист не растерялся, с юмором вышел из ситуации, а зрители поддержали его бурными аплодисментами.

На кадрах видно, как Козловский исполняет композицию «Мала», но в какой-то момент забывает куплет.

Певец не стал притворяться, что помнит текст, а честно признался, что забыл слова, и иронично спел «та-ра-ра-ра». Такая импровизация вызвала бурную реакцию зала — публика взорвалась аплодисментами.

Подписчики артиста также активно поддержали его в комментариях. Некоторые отметили, что пришли на концерт в первую очередь, чтобы увидеть певца, а другие пошутили, что теперь никто не сможет обвинить Козловского в использовании фонограммы.

Вот что писали пользователи:

«Виталий! Люди пришли смотреть, а не слушать. Всё ок».

«Я тоже забываю на сцене слова».

«Это когда за 35. Что-то хотел, но забыл, что хотел».

«Мы все немного Виталики».

«Очень мило, кстати».

«Когда оперативная память закончилась, а концерт ещё нет. Лучший».

«Засмотрелся на танцовщицу».

«Никто не скажет, что это фанера».

Забавный эпизод из выступления Виталия Козловского превратился в момент единения артиста с публикой. Вместо критики певец получил волну поддержки и шутливых комментариев от поклонников.

Видео забавного момента музыкант опубликовал в своём Instagram.

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