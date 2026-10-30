针对希望前往乌克兰控制区的奥列什基临时被占领区居民，已准备好交通工具。总统办公室主任基里尔·布达诺夫通报了这一消息。

“目前，奥列什基正在开展人道主义行动。已为希望撤离至乌克兰控制区的居民准备了交通工具。此外，人道主义援助物资也已运抵该市，”该帖文写道。

布达诺夫提醒道，乌克兰方面由最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨负责协调此次行动，他与卢比涅茨保持着密切联系。

“这是一项重要的行动，必须持续推进。对乌克兰而言，每一位公民的生命都至关重要。我们将继续努力，”他补充道。

他通过Telegram发布了这一消息。

奥列什基的人道主义行动：已准备好25辆大巴用于援助和疏散平民。

美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普目前暂无计划前往赫尔松州临时被占领的奥列什基。但她的团队并未排除未来进行此类访问的可能性，前提是安全形势允许且美国总统夫人的日程安排允许。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨表示，在赫尔松州暂时被占领的奥列什基，指定路线的排雷工作已完成，人道主义车队已做好出发准备。

此前，由乌克兰、美国和俄罗斯代表组成的代表团抵达了计划向奥列什基运送人道主义援助物资的出发地。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨同意经由俄罗斯境内前往赫尔松州暂时被占领的奥列什基，因为目前尚无人道主义任务可行的其他安全路线。 人权专员办公室解释称，穿越前线的路线十分危险，而由于河道布雷，无法渡河。

俄军可能利用被占领的奥列什基镇的临时停火，将装备和士兵调往更靠近赫尔松的地区。德国《图片报》援引乌克兰军方消息报道了这一威胁。 据他们评估，俄军在第聂伯河左岸的调动有所加剧，但目前尚无独立消息来源证实其正在准备进攻。

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