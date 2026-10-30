Для эвакуации жителей Олешек на подконтрольную Украине территорию необходим транспорт

Для жителей временно оккупированных Олешек, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию, подготовлен транспорт. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

«В данный момент в Олешках продолжается гуманитарная операция. Для жителей, желающих эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, подготовлен транспорт. Также в город доставлена гуманитарная помощь», — говорится в сообщении.

Буданов напомнил, что с украинской стороны проведение операции координирует уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, с которым он находится на постоянной связи.

«Это важная операция, и она должна быть продолжена. Для Украины важна жизнь каждого гражданина. Работаем дальше», — добавил он.

Об этом он сообщил в Telegram.

Гуманитарная миссия в Олешках: подготовлено 25 автобусов для оказания помощи и эвакуации мирных жителей.

Первая леди США Мелания Трамп пока не планирует поездку во временно оккупированные Олешки в Херсонской области. В то же время ее команда не исключает такого визита в будущем, если это позволит ситуация с безопасностью и график супруги американского президента.

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определённых маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Перед этим делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла в место, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек в Херсонской области через территорию России, поскольку другого безопасного маршрута для гуманитарной миссии пока нет. В Офисе омбудсмена пояснили, что путь через линию фронта опасен, а переправа через реку невозможна из-за минирования.

Российские войска могут использовать временное перемирие в оккупированных Олешках для переброски техники и военных ближе к Херсону. О такой угрозе сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военнослужащих. По их оценкам, российские подразделения активизировали передвижения на левом берегу Днепра, однако независимого подтверждения подготовки наступления пока нет.

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