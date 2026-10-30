Dla mieszkańców tymczasowo okupowanych Oleszków, którzy chcą wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, przygotowano transport. Poinformował o tym szef Biura Prezydenta, Kirilo Budanow.

„W tej chwili w Oleszach trwa operacja humanitarna. Dla mieszkańców, którzy chcą ewakuować się na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, przygotowano transport. Do miasta dostarczono również pomoc humanitarną” – czytamy w poście.

Budanow przypomniał, że ze strony ukraińskiej operację koordynuje pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec, z którym pozostaje w stałym kontakcie.

„To ważna operacja i musi być kontynuowana. Dla Ukrainy ważne jest życie każdego obywatela. Pracujemy dalej” – dodał.

Informację tę przekazał na Telegramie.

Misja humanitarna w Oleszach: przygotowano 25 autobusów do udzielania pomocy i ewakuacji ludności cywilnej.

Pierwsza dama USA Melania Trump nie planuje obecnie podróży do tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim. Jednocześnie jej zespół nie wyklucza takiej wizyty w przyszłości, o ile pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa oraz harmonogram obowiązków żony amerykańskiego prezydenta.

W tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim zakończono rozminowywanie wyznaczonych tras oraz przygotowano konwój humanitarny do wyruszenia – poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Wcześniej delegacja, w skład której wchodzili przedstawiciele Ukrainy, USA i Rosji, przybyła na miejsce, skąd planowane jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Oleszki.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec zgodził się udać się do tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim przez terytorium Rosji, ponieważ obecnie nie ma innej bezpiecznej trasy dla misji humanitarnej. W Biurze Rzecznika Praw Człowieka wyjaśniono, że droga przez linię frontu jest niebezpieczna, a przeprawa przez rzekę niemożliwa z powodu zaminowania terenu.

Rosyjskie wojska mogą wykorzystać tymczasowe zawieszenie broni w okupowanych Oleszkach do przetransportowania sprzętu i żołnierzy bliżej Chersoniu. O takim zagrożeniu informuje niemiecki dziennik „Bild”, powołując się na ukraińskich żołnierzy. Według ich ocen rosyjskie oddziały zintensyfikowały przemieszczanie się na lewym brzegu Dniepru, jednak na razie nie ma niezależnego potwierdzenia przygotowań do ofensywy.

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