乌克兰代表团已飞往阿布扎比，参加三方会谈

11月9日，乌克兰代表团启程前往阿布扎比（阿联酋），参加由乌克兰、美国和俄罗斯三方参与的计划中的三方会谈，该会谈在史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳的组织协调下筹备进行。

乌克兰国防部长鲁斯泰姆·乌梅罗夫通报了这一消息，并指出乌克兰方面的主要优先事项是实现长期、持久的和平，确保安全有保障，并为战后国家重建创造切实可行的条件。

与此同时，乌克兰代表将举行单独的协调会议，与欧洲盟友——E4机制（英国、法国、德国、意大利）各国代表，以及北约和欧盟委员会的代表——就立场进行协调。 乌梅罗夫强调，根据总统弗拉基米尔·泽连斯基的指示，正在采取一切措施确保欧洲全面参与外交进程，并感谢阿联酋提供谈判平台。

来源：鲁斯泰姆·乌梅罗夫在Telegram上的发文。

乌克兰与俄罗斯的工作性会谈定于11月10日至11日在阿布扎比举行，由美国进行斡旋。 据美国总统唐纳德·特朗普的特别代表史蒂夫·维特科夫称，双方将就战后安全、缓和局势及人道主义问题进行讨论。

欧洲国家将不参与定于下个月举行的美国、乌克兰与俄罗斯之间的三方技术谈判。普京助手尤里·乌沙科夫于10月28日发表了这一声明。

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