乌日戈罗德方面查明了那段涉及一名6岁女童和一名男子的视频的具体情况

执法部门已确认了社交媒体上流传的一段视频中出现的那名6岁女童和一名男子的身份。目前，正在对事件的全部情况进行核查，并评估该家庭中其他儿童的安全状况。

据初步资料显示，该家庭从顿涅茨克州斯拉维扬斯克迁居至乌日戈罗德，已在当地居住约一年。母亲独自抚养两名子女。视频中出现的男子是她的表弟，目前正在接受替代维持治疗。

该女子解释称，当天他们正一起从商店返回，男子突然身体不适。母亲带着年幼的孩子走在前面，而六岁的小女孩则留在亲戚身边，试图帮助他。

此外，执法部门正在核查这位母亲是否妥善履行了监护职责。检察院正密切关注事态发展，并与相关部门协作，以确保儿童的权益和安全。

执法部门呼吁市民，若发现可能处于危险中的儿童，不要仅限于在社交媒体上发帖。如发现未成年人的生命或健康可能面临威胁，可全天24小时拨打102或112报警。

扎卡尔帕蒂亚州检察院通报了这一消息。

在乌日戈罗德，一名男子潜入办公室盗走了一部智能手机。

此前，在伊万诺-弗兰科夫斯克，执法人员拘留了一名来自蒂斯梅尼察社区的23岁女性，该女子在醉酒状态下非法占有了一辆梅赛德斯-奔驰311 CDI轿车，并引发了一起交通事故。

在沃伦地区的索希奇内村，一名20岁的基辅警察在醉酒状态下驾驶奥迪轿车撞倒两名行人后逃离事故现场。该男子已被通知涉嫌犯罪。

在日托米尔州安德烈夫卡村附近的M-06基辅—乔普 公路第194公里处， 发生了一起涉及卡车的交通事故。

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