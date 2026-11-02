Правоохранители установили личности шестилетней девочки и мужчины, попавших на видео, распространенное в социальных сетях. В настоящее время ведется проверка всех обстоятельств происшествия, а также оценивается безопасность детей, проживающих в этой семье.

По предварительным данным, семья переехала из Славянска Донецкой области и около года проживает в Ужгороде. Мать воспитывает двоих детей. Мужчина, запечатленный на видео, является её двоюродным братом и проходит программу заместительной поддерживающей терапии.

Женщина объяснила, что в тот день они вместе возвращались из магазина, когда мужчине внезапно стало плохо. Мать шла впереди с младшим ребенком, а шестилетняя девочка осталась рядом с родственником и пыталась ему помочь.

Кроме того, правоохранители проверяют, должным ли образом мать выполняет родительские обязанности. Прокуратура держит ситуацию под контролем и взаимодействует с соответствующими службами для обеспечения прав и безопасности детей.

Правоохранители призывают граждан не ограничиваться публикациями в социальных сетях, если они заметили ребенка, который может находиться в опасности. О возможной угрозе жизни или здоровью несовершеннолетних можно круглосуточно сообщить по номерам 102 или 112.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

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