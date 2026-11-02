Funkcjonariusze organów ścigania zidentyfikowali sześcioletnią dziewczynkę i mężczyznę, którzy pojawili się na filmie rozpowszechnionym w mediach społecznościowych. Obecnie trwa ustalanie wszystkich okoliczności zdarzenia, a także ocena bezpieczeństwa dzieci mieszkających w tej rodzinie.

Według wstępnych danych rodzina przeniosła się ze Słowiańska w obwodzie donieckim i od około roku mieszka w Użhorodzie. Matka wychowuje dwoje dzieci. Mężczyzna uchwycony na nagraniu jest jej kuzynem i uczestniczy w programie terapii substytucyjnej.

Kobieta wyjaśniła, że tego dnia wracali razem ze sklepu, kiedy mężczyźnie nagle zrobiło się źle. Matka szła z przodu z młodszym dzieckiem, a sześcioletnia dziewczynka pozostała przy krewnym i próbowała mu pomóc.

Ponadto organy ścigania sprawdzają, czy matka właściwie wywiązuje się z obowiązków rodzicielskich. Prokuratura monitoruje sytuację i współpracuje z odpowiednimi służbami w celu zapewnienia praw i bezpieczeństwa dzieci.

Funkcjonariusze organów ścigania wzywają obywateli, aby nie ograniczali się do publikacji w mediach społecznościowych, jeśli zauważą dziecko, które może znajdować się w niebezpieczeństwie. O potencjalnym zagrożeniu życia lub zdrowia nieletnich można zgłaszać przez całą dobę pod numerami 102 lub 112.

Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Zakarpaciu.

W Użhorodzie mężczyzna włamał się do biura i ukradł smartfon.

Wcześniej w Iwano-Frankiwsku funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 23-letnią mieszkankę gminy Tysmenytsia, która pod wpływem alkoholu bezprawnie przejęła samochód marki Mercedes-Benz 311 CDI i brała udział w wypadku drogowym.

W miejscowości Soszyczne na Wołyniu pijany 20-letni funkcjonariusz policji z Kijowa, kierując samochodem marki Audi, potrącił dwóch pieszych i uciekł z miejsca wypadku. Mężczyźnie postawiono zarzuty.

Na 194. kilometrze drogi M-06 Kijów–Czop, w pobliżu wsi Andriivka w obwodzie żytomierskim, doszło do wypadku z udziałem ciężarówki.

Czytaj nas na