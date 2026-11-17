前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科于11月17日公布了一份刑事诉讼材料，据他称，该案涉及特别反腐败局（SAP）负责人亚历山大·克利缅科的妻子以及律师事务所负责人娜塔莉亚·雷迪奇。 他声称，可能存在行贿最高反腐败法院法官的方案，以及就该律师事务所客户案件与检察官达成的协议。

据他称，正是这起刑事诉讼案导致了由国家反腐败局（NABU）和特别反腐败局（SAP）工作人员在总检察长办公室进行的深夜搜查。他声称，搜查的目的是获取案件材料。

据这位前总检察长所述，特别反腐败检察局局长的妻子和该律师事务所的负责人在得知该诉讼存在后，曾讨论过可能的嫌疑依据，并试图查明究竟是哪些具体行为被调查人员掌握。 克拉夫琴科还声称，涉案女性曾向算命师求助。

克拉夫琴科称，此次曝光的事件涉及系统性贿赂最高反腐败法院（ВАКС）法官，并与特别反腐败检察局（САП）检察官达成协议，以作出有利于该律师事务所客户的裁决。 据他称，该律师事务所负责人娜塔莉亚·雷迪奇以及作为亚历山大·克利缅科妻子的律师在此骗局中扮演了关键角色。

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此外，克拉夫琴科还单独讲述了一个名为“拯救市长”的案件。 据他称，该事件涉及行贿最高反腐法院上诉庭的法官，以维护乌克兰某西部城市市长的利益——该市长当时被指控非法敛财。

这位前总检察长呼吁特别反腐败局（SAP）局长亚历山大·克利缅科辞职，并表示将持续公布相关材料。

此前，特别反腐败局曾将前总检察长克拉夫琴科公布的新录音称为对调查施压的企图。

前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科公布了部分谈话录音，据他称，这些录音可能表明，特别反腐败局局长亚历山大·克利缅科的亲信们对刑事诉讼材料感到担忧。 此事涉及2026年9月4日国家反腐败局（NABU）对总检察长办公室进行搜查后的相关事件。

此前，前总检察长克拉夫琴科曾表示，他在奥地利遭到跟踪：涉案人员包括国家反腐败局（NABU）和特别反腐败局（SAP）的负责人。

需要指出的是，前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科在离开乌克兰后，已在维也纳登记了主要居住地。

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