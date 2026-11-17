Były prokurator generalny Rusłan Kravczenko opublikował 17 listopada materiały z postępowania karnego, w którym – jak twierdzi – figurują żona szefa SAP Aleksandra Klymenka oraz szefowa kancelarii adwokackiej Natalia Redicz. Twierdzi on o możliwym schemacie przekupstwa sędziów Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego oraz o porozumieniach z prokuratorami dotyczących spraw klientów tej kancelarii.

Według niego to właśnie to postępowanie karne stało się przyczyną nocnych przeszukań w Biurze Prokuratora Generalnego, przeprowadzonych przez funkcjonariuszy NABU i SAP. Twierdzi on, że celem przeszukań było uzyskanie dostępu do materiałów sprawy.

Według wersji byłego prokuratora generalnego żona szefa SAP oraz szefowa kancelarii adwokackiej, po tym jak dowiedziały się o istnieniu postępowania, omawiały możliwe podstawy podejrzeń i próbowały ustalić, jakie konkretnie ich działania mogły stać się znane śledztwu. Krawczenko oświadczył również, że osoby te rzekomo zwracały się do wróżki.

Ujawniona sprawa, jak twierdzi Kravchenko, dotyczy systematycznego przekupywania sędziów WAKS oraz porozumień z prokuratorami SAP w celu wydawania orzeczeń na korzyść klientów kancelarii adwokackiej. Według niego kluczową rolę w tym schemacie odgrywały szefowa kancelarii Natalia Redicz oraz adwokatka, która jest żoną Aleksandra Klymenka.

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Osobno Kravchenko opowiedział o sprawie zatytułowanej „Uratować burmistrza”. Dotyczy on, jak twierdzi, przekupstwa sędziów Izby Apelacyjnej WAKS w interesie burmistrza jednego z zachodnich miast Ukrainy, którego oskarżano o nielegalne wzbogacenie się.

Były prokurator generalny wezwał szefa SAP Oleksandra Klymenka do złożenia rezygnacji, oświadczając, że dalsze upublicznianie materiałów będzie kontynuowane.

Wcześniej SAP określiła nowe nagrania byłego prokuratora generalnego Kravczenki jako próbę wywarcia presji na śledztwo.

Były prokurator generalny Rusłan Kravczenko opublikował nagrania rozmów, które – jak twierdzi – mogą świadczyć o zaniepokojeniu najbliższego otoczenia szefa SAP Aleksandra Klymenka w związku z materiałami z postępowań karnych. Chodzi o wydarzenia, które miały miejsce po przeszukaniach przeprowadzonych przez NABU w Biurze Prokuratora Generalnego 4 września 2026 roku.

Wcześniej były prokurator generalny Kravchenko oświadczył, że był śledzony w Austrii: wśród osób zaangażowanych w tę sprawę znaleźli się szefowie NABU i SAP.

Przypomnijmy, że były prokurator generalny Rusłan Kravczenko po wyjeździe z Ukrainy zarejestrował swoje główne miejsce zamieszkania w Wiedniu.

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