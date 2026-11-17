Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко 17 ноября опубликовал материалы уголовного дела, в котором, по его утверждению, фигурируют супруга главы САП Александра Клименко и руководительница адвокатского бюро Наталья Редич. Он заявляет о возможной схеме подкупа судей Высшего антикоррупционного суда и договоренностях с прокурорами по делам клиентов юридической фирмы.

По его словам, именно это уголовное производство стало причиной ночных обысков в Офисе генерального прокурора, которые проводили сотрудники НАБУ и САП. Он утверждает, что целью обысков было получение доступа к материалам дела.

По версии бывшего генпрокурора, супруга руководителя САП и руководительница адвокатского бюро, узнав о существовании производства, обсуждали возможные основания для подозрений и пытались выяснить, какие именно их действия могли стать известны следствию. Кравченко также заявил, что фигурантки якобы обращались к гадалке.

Обнародованный эпизод, как утверждает Кравченко, касается системного подкупа судей ВАКС и договоренностей с прокурорами САП для принятия решений в пользу клиентов адвокатского бюро. По его словам, ключевую роль в этой схеме играли руководительница бюро Наталья Редич и адвокат, которая является женой Александра Клименко.

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Отдельно Кравченко рассказал об эпизоде под названием «Спасти мэра». Он касается, по его утверждению, подкупа судей Апелляционной палаты ВАКС в интересах мэра одного из западных городов Украины, которого обвиняли в незаконном обогащении.

Бывший генпрокурор призвал главу САП Александра Клименко подать в отставку, заявив, что дальнейшая публикация материалов будет продолжаться.

Ранее САП назвала новые записи экс-генпрокурора Кравченко попыткой давления на следствие.

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко опубликовал аудиозаписи разговоров, которые, по его утверждению, могут свидетельствовать о беспокойстве ближайшего окружения руководителя САП Александра Клименко из-за материалов уголовных дел. Речь идет о событиях после обысков НАБУ в Офисе генерального прокурора 4 сентября 2026 года.

Ранее экс-генпрокурор Кравченко заявил, что за ним следили в Австрии: среди причастных — руководители НАБУ и САП.

Напомним, бывший генпрокурор Руслан Кравченко после выезда из Украины зарегистрировал основное место жительства в Вене.

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